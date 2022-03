Flavio Briatore, in coda in autostrada in Liguria, si sfoga sui social e pubblica un video in cui dice: “È uno schifo, sono fermo da 40 minuti vicino a Savona”, accusando i manager di Autostrade di essere degli “incapaci”, “Pensate se succede qualcosa a qualcuno qui…”.

“Sei ore da Monaco a Milano – scrive anche - Il disastro delle Autostrade italiane”.

Un messaggio al quale ha voluto rispondere Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia: “Gentile Briatore, mi creda, non è facile fare una valutazione sull’andamento dei lavori autostradali stando seduti in automobile, senza sapere cosa realmente accade nei nostri cantieri. La attendiamo per visitarli insieme: siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, scelga Lei ora e giorno. Per Lei abbiamo già predisposto caschetto, giubbotto e scarpe antinfortunistiche. La benzina, se vuole, gliela paghiamo noi. Saremo lì ad accoglierla”.

