Un bambino di neanche due anni (li deve compiere a ottobre) è stato colpito da un proiettile esploso in mezzo alla strada da una guardia giurata.

L’episodio è avvenuto ieri sera a Cortefranca, nel Bresciano, il piccolo ora è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi.

Il bambino era alla finestra di casa quando il proiettile lo ha raggiunto.

Ancora da capire il motivo per cui la guardia giurata ha sparato, ora l’uomo si trova in caserma a disposizione dei carabinieri che stanno indagando sulla vicenda.

Il pm di turno Benedetta Callea non ha ancora preso provvedimenti, pare che la guardia giurata non fosse sola ma con due nipotini: non si esclude che siano stati questi ultimi a sparare contro alcuni cartelli stradali, secondo una prima ricostruzione.

"Ho sentito il padre che urlava 'lo hai ammazzato' e ho visto la mamma correre in strada con il bambino tra le braccia" ha raccontato un vicino di casa della famiglia del bambino ferito.

