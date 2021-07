Paura per una bimba di 4 anni che ha rischiato di annegare, nel primo pomeriggio, a Riva Ligure, in provincia di Imperia, dopo essere caduta dagli scogli vicino al porticciolo per cause ancora in corso di accertamento.

Un bagnino di 21 anni l’ha recuperata portandola a riva dove un pediatra ha prestato i primi soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti il personale sanitario e la Guardia Costiera: la piccola è stata portata in elicottero in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Accertamenti sono in corso per ricostruire la vicenda e valutare eventuali negligenze o colpe di terzi.

"Ero in postazione e come al solito perlustravo ogni angolo della costa - ha raccontato il bagnino, Dennis Cusmà -. Non ho visto la bambina in difficoltà, perché la mia visibilità era oscurata dalla scogliera". A un certo punto un gruppo di ragazzini è corso verso il bagnino gridando e avvertendo della bimba che stava annaspando in mare: "Ho visto la piccola dimenarsi una, due volte, a un certo punto ho notato il suo corpicino semi sommerso, a faccia in giù. L'ho subito portata a riva, ma era incosciente".

"Abbiamo applicato le manovre base di rianimazione cardio-polmonare e ci auguriamo che sia andato tutto per il meglio", ha raccontato il pediatra che ha prestato i primi soccorsi: "Si tratta di un semi-annegamento”.

(Unioneonline/D)

