Una bimba di soli 7 anni coinvolta, suo malgrado, nell’attività di spaccio di cocaina condotta dalla madre e dalla nonna.

L’inquietante vicenda arriva dalla zona dei Castelli Romani, dove i carabinieri del gruppo di Frascati, coordinati dalla Procura di Velletri, hanno sgominato – nel corso di un’operazione ribattezzata Margot (come la fidanzata di Arsenio Lupin) – un giro illecito di smercio di droga, gestito appunto dalle due donne, finite in carcere, mentre altre sei persone – che si occupavano di vendere le dosi – sono state poste ai domiciliari.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la piccola “aiutava” mamma e nonna a confezionare le dosi e, all’occorrenza, veniva anche impiegata come vedetta. Inoltre, la mamma la portava in giro in auto nel corso dei giri quotidiani per piazzare lo stupefacente.

Una sorta di “gioco” che per gli inquirenti poteva anche fruttare 2.500 euro al giorno, denaro che poi veniva “riciclato” e spacciato come incasso di un bar in provincia di Latina.

(Unioneonline/l.f.)

