Il bagnante muore in mare e l’amministratore dello stabilimento in cui si trovava viene denunciato.

Succede a Civitavecchia, sul litorale laziale.

Venerdì pomeriggio un cinquantenne romeno ha avuto un malore fatale mentre era in acqua. In quel momento sul bagnasciuga non c’era nessun bagnino che avrebbe potuto salvarlo.

Questo perché il titolare non aveva predisposto, stando alle accuse, il servizio di salvamento obbligatorio nella fascia oraria pomeridiana in cui è morto il 50enne.

L'uomo è stato dunque denunciato dai carabinieri della stazione Civitavecchia Principale per omicidio colposo. I militari hanno anche proceduto al sequestro dello stabilimento.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata