Un assegno circolare da 49 milioni di euro.

Lo ha trovato un assessore comunale di Lecce, Andrea Guido, in una delle vie più trafficate della città, viale Lo Re, vicino alla sede di un corriere espresso. Il politico, pensando fosse una ricevuta persa, l'ha raccolto e ha scoperto che si trattava invece dell'assegno circolare emesso da una banca straniera per l'importo astronomico di 49 milioni di euro.

In breve, grazie ai titolari del negozio che conoscevano chi l'aveva perso, il proprietario, un facoltoso imprenditore edile salentino, è stato subito avvisato mentre si stava recando dai carabinieri per denunciarne lo smarrimento.

Non ha mai avuto dubbi sul da farsi, racconta Guido, non nascondendo però un briciolo di delusione per non aver ricevuto neanche un grazie. L’imprenditore «sa che l’ho ritrovato io – ha raccontato al Corriere della Sera – ma non ho ricevuto neppure un grazie. Mi dispiace un po’, ricevere un “grazie” fa sempre piacere. Però è positivo sapere che ci sono investitori che puntano sul nostro territorio».

(Unioneonline)

