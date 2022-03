Si svolgono in varie località del Nordest le operazioni dei carabinieri di Treviso per l’esecuzione di 11 ordinanze di misure cautelari emesse nei confronti di altrettanti indagati per i quali si ipotizza l’associazione a delinquere finalizzata agli assalti a sportelli automatici di istituti di credito e uffici postali del Triveneto, con ordigni esplosivi ad alto potenziale.

Numerosi i “colpi” individuati dagli investigatori e attribuiti alla banda, svariate decine di migliaia di euro sono state il bottino.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata