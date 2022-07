Arresti “eccellenti” a Montecatini Terme, centro del Pistoiese che conta circa 20.500 abitanti. Il comandante della Polizia municipale e un agente sono stati arrestati e messi ai domiciliari, un altro poliziotto in servizio al comando ha ricevuto il divieto di dimora e altri tre colleghi sono destinatari di informazioni di garanzia.

Sei indagati in tutto nell’inchiesta di procura e Squadra mobile di Pistoia secondo le quali i pubblici ufficiali sono a vario titolo ritenuti responsabili, in concorso e con differenti profili di condotta, dei reati di lesioni personali, tentata concussione, arresto illegale, falsità ideologica, calunnia, sequestro di persona, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, commessi in diversi episodi a partire dall'aprile 2020.

Gli agenti, in diverse occasioni ritiene l’accusa, avrebbero abusato delle loro funzioni intervenendo con modalità operative arbitrarie, adottando provvedimenti limitativi e lesivi della libertà di persone destinatarie di attività di controllo, riferendone l'esito all'autorità giudiziaria con comunicazioni e verbali riportanti false circostanze.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata