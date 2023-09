Il C130 dell’Aeronautica militare è decollato alle 13.30 di oggi. Al suo interno c’erano 27 vigili del fuoco italiani, reclutati tra i comandi di Lazio, Toscana, Liguria, Lombardia e Campania. Saranno loro a tendere una mano alla popolazione libica, devastata dall’uragano Daniel.

Arriveranno a Derna, dove già si contano circa diecimila morti. In tutta la Libia, potrebbero essere oltre ventimila, mentre gli sfollati sono ancora di più. Un’ecatombe, quella che sta vivendo la nazione africana.

Gli strumenti per il soccorso dei vigili del fuoco in Libia (foto vigili del fuoco)

Non sarà l’unico contingente italiano: a breve potrebbero unirsene di nuovi, anche per trasportare le attrezzature necessario per il soccorso.

