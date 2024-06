Al via oggi gli esami di maturità per 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Dai licei arriva il maggior numero di candidati, sono 266.057, seguono quelli degli istituti tecnici, 172.504; infine ci sono 87.756 studenti degli istituti professionali.

La Sardegna si conferma anche quest'anno la regione più "severa" con gli aspiranti maturandi: a livello nazionale infatti solo il 3,6% è stato bocciato e l'Isola, con il 7,4% di non ammessi, è per distacco la regione italiana con più bocciati. Dodicimila in totale gli studenti sardi maturandi.

Si parte stamattina dalle ore 8.30 con la prima prova, uguale per tutti, che accerta sia la padronanza della lingua italiana (o della diversa lingua nella quale avviene l'insegnamento) sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. I candidati possono scegliere tra tipologie e tematiche diverse: il Ministero mette a disposizione per tutti gli indirizzi di studio sette tracce che fanno riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. Si hanno a disposizione al massimo 6 ore.

Le tracce

Tra le tracce proposte, apprende l’Ansa, il poeta Giuseppe Ungaretti con “Pellegrinaggio”, che fa parte della raccolta l'Allegria, Luigi Pirandello, Rita Levi Montalcini con l'Elogio dell'imperfezione, lo storico Giuseppe Galasso, che nella “Storia d'Europa”, invita i maturandi a riflessioni sull'uso dell'atomica, e “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot.

I messaggi di auguri

«Siete il futuro della nostra nazione - l’augurio della premier Giorgia Meloni nel corso di una diretta di Skuola.net - e sono certa che dimostrerete il vostro valore. L'Italia crede in voi, in bocca al lupo». Per il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha rivelato di aver preso ai suoi esami 56/60, «la maturità è un momento di passaggio e quindi ha ancora un senso perché è una cesura fra un passato che è ancora quello dell'adolescenza e un futuro dove si diventa cittadini maturi, adulti, pienamente responsabili».

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata