Disordini in provincia di Torino dove da ieri migliaia di persone, rispondendo a un tamtam sui social, si sono radunate per un rave party nell'area industriale abbandonata tra Borgaretto e Nichelino.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine ha evitato l'arrivo di almeno altre 10mila persone anche con l’aiuto dei carroattrezzi, che hanno rimandato indietro auto e camper provenienti dall’estero e Nord Italia, ma la grande folla che si è riunita (4mila i partecipanti) ha comunque provocato tensioni.

FERITI TRE POLIZIOTTI – Secondo Eugenio Bravo, segretario generale del sindacato di polizia Siulp Torino, almeno tre poliziotti sono rimasti feriti durante lo sgombero: uno alla testa, colpito da una pietra durante "una sassaiola contro le forze dell'ordine", gli altri due "nel tentativo di essere investiti da un camion di questi individui che male tollerano la presenza delle forze dell'ordine".

“I partecipanti al rave hanno cercato di forzare, con i propri mezzi, gli sbarramenti delle Forze dell'ordine lanciando sassi, bottiglie e artifizi esplodenti verso gli operatori di Polizia”, spiega la Questura in una nota.

L'intervento della Croce Verde per il collasso di una giovane nell'area occupata (Ansa - Pasqualon)

LO SGOMBERO – Ci vorranno almeno due giorni per sgomberare il capannone industriale. I sanitari, che hanno allestito un punto di pronto intervento a Stupinigi, sono intervenuti diverse volte per soccorrere persone che si sono sentite male per abuso di alcol e sostanze stupefacenti ma anche per contusioni e fratture, mentre proseguono le operazioni di identificazione delle persone che si sono allontanate dalla zona da parte delle forze dell'ordine.

In questo momento “la situazione è complessa, ma è ben gestita e sotto controllo", sostiene il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo. "Purtroppo queste iniziative sono imprevedibili", continua, visto che chi organizza i rave usa dei canali di comunicazione criptati evitando fino all'ultimo di svelare dove si tiene la festa. "Questa notte ci sono state delle difficoltà, con la tangenziale che è stata bloccata, ma ora la viabilità è tornata regolare", conclude.

