Una messa commemorativa in ricordo di Sergio Di Loreto, il poliziotto ucciso lo scorso 23 novembre al poligono di Soddì, nell'Oristanese, da un colpo di pistola partito accidentalmente dall'arma di un collega durante un'esercitazione, è in programma per sabato 4 dicembre.

La cerimonia, spiega Francesco Paolo Russo, dirigente nazionale Siap, si terrà alle 12 nella chiesa Regina Pacis di Ostia Lido.

"Chiedo una presenza in massa alla commemorazione del nostro Fratello Sergio Di Loreto rimasto ucciso per una tragica fatalità lo scorso 23 novembre", dice Russo.

"Sergio era un uomo incredibile – prosegue – un padre amoroso e presente, un marito, un figlio, un fratello come non ce ne sono al mondo… era anche un grande Poliziotto”.

"Sabato dobbiamo far sentire il nostro Amore e una grande presenza ad un uomo che ci ha donato la sua vita", la conclusione.

Nei giorni scorsi ad Agrigento, città dove Di Loreto viveva e prestava servizio, si sono svolti i funerali, alla presenza del Capo della Polizia di Stato Lamberto Giannini e di altre autorità e rappresentanti istituzionali.

Sergio Di Loreto aveva 48 anni, lascia due bambini e la moglie. Proprio quest’ultima, durante la messa, non si è staccata nemmeno per un attimo dalla maglia della polizia appartenuta al marito.

In tanti hanno reso omaggio a Sergio “Iron Man”, come dai più era conosciuto per via della sua vena sportiva che lo aveva portato a gareggiare in diverse maratone.

(Unioneonline/v.l.)

