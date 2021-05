Un noto professionista torinese 50enne è stato arrestato con l’accusa di aver ripetutamente abusato di due bambini e di aver prodotto materiale pedopornografico.

L’indagine è stata seguita sotto copertura sul Dark Web dagli investigatori del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni - Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.), coordinata dalla Procura di Roma.

L’uomo, è emerso, abusava in via continuativa di due minori di 6 e 8 anni, ed era riuscito, con le sue capacità manipolatorie, a ottenere l’affetto e la totale fiducia delle piccole vittime: in soli due anni, ha filmato le violenze ai loro danni per un totale di circa 9.000 video, e aveva spesso la disponibilità dei minorenni anche per diversi giorni. Pianificata scrupolosamente le violenze che si spingevano sempre oltre.

(Unioneonline/s.s.)

