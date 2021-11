È ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano il 39enne che questa mattina a Monza si è dato fuoco per strada, in via Luciano Manara. Ha ustioni su gran parte del corpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non è chiaro quale sia il motivo alla base del gesto. Si ipotizzano problemi di natura psichiatrica oppure un disperato tentativo di attirare l’attenzione per una situazione drammatica.

