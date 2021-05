"Per noi quest'anno non è un primo maggio normale, non è semplicemente una festa, quest'anno il primo maggio è una giornata di mobilitazione di lotta perché noi vogliamo rimettere al centro il lavoro, la sua capacità di cambiare le cose la sua capacità di curare il paese, di curare le persone". Sono le parole di Maurizio Landini pronunciate in un videomessaggio diffuso in occasione della festa dei lavoratori.

Il leader della Cgil ha parlato di una giornata “di impegno e di lotta”, ricordando inoltre: “Stiamo facendo i conti con una pandemia pesantissima che sta colpendo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori in tutto il mondo. Una pandemia che sta aumentando le diseguaglianze e che sta facendo emergere un modello di sviluppo sbagliato che in questi anni ha svalorizzato il lavoro e che ha sfruttato l'ambiente e che oggi mostra tutta la sua debolezza".

(Unioneonline/s.s.)

