“La nostra è una protesta pacifica contro la violazione della nostra libertà e dei nostri diritti, come quello di restare chiusi in aula nell’orario dell’intervallo per colpa di pochi, la chiusura del bagno in alcuni orari, e la mancanza di strumenti e dotazioni per lavorare”. Striscioni e fischietto in bocca, così gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Sassari ritornano a manifestare, per il secondo giorno consecutivo, davanti ai cancelli della scuola dopo la decisione del consiglio di istituto di effettuare la ricreazione solo in classe.

"Nove ore rinchiusi e con la mascherina", lamentano i ragazzi. Nella circolare firmata dalla dirigente scolastica Antonietta Piras, i quindici minuti di pausa per consumare il panino e la bibita si dovranno svolgere rigorosamente all’interno delle aule. Inoltre in quell’intervallo è vietato l’accesso ai bagni. Le ragioni che hanno fatto scattare il provvedimento sarebbero imputabili all'esigenza di ripristinare la legalità, dopo alcuni episodi legati al fumo di marijuana.

La circolare stabilisce il rispetto degli orari di ingresso a scuola e sugli spostamenti è previsto che debbano essere gli insegnanti dei laboratori e di Scienze Motorie a prelevare e accompagnare gli alunni nelle palestre e nei locali dove è programmata la lezione. Vietato anche introdurre cibi e bevande dall’esterno durante le ore di lezione e di fumare all’interno dell’Istituto e nelle sue pertinenze.

“Ci accusano di fumare le canne, ma si dimenticano altri problemi relativi alle lezioni, - sottolinea Francesco Orofino, uno degli studenti della classe quinta – trascurano la carenza di locali adeguati e la mancanza di un punto ristoro in un istituto alberghiero. Ci accusano anche di essere impreparati a livello culinario ma crediamo che le responsabilità siano da imputare al numero e alle modalità di lezione”. Durante la manifestazione anche l’intervento degli agenti della polizia di Stato. Tra gli studenti e la dirigente scolastica ieri mattina si è tenuto anche un momento di confronto, ma restano salde le decisioni prese.

