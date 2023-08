Scatta anche a Cagliari l’emergenza alloggi per l’accoglienza dei migranti. La Prefettura cerca strutture pronte a ospitare 100 minori stranieri non accompagnati (minimo 14 anni). Con «massima urgenza» è stato pubblicato un avviso esplorativo «preordinato all’individuazione di operatori economici». Sul piatto ci sono 732mila euro più Iva.

La base sulla quale presentare offerte è di 60 euro per ogni ragazzino straniero solo, che dovrà avere un letto e tutti i servizi connessi, necessari per garantirgli una sopravvivenza dignitosa.

Il provvedimento, si legge negli atti diramati dall’ufficio decentrato del ministero dell’Interno, è stato adottato a causa «dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo che ha determinato, a partire dai primi mesi dell’anno in corso», viene sottolineato, «una situazione di straordinaria difficoltà derivante dalla saturazione del sistema di accoglienza nazionale, con particolare riferimento ai centri dedicati ai minori non accompagnati».

