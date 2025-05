Altro che “Zone 30”, nel capoluogo della Sardegna non c’è neanche un autovelox in funzione. Gli automobilisti che scambiano l’Asse Mediano, viale Poetto e via Vesalio (solo per citarne alcune) per piste di Formula 1 sono sicuri di farla franca. La famigerata macchina fotografica non immortala più le auto, che in alcuni casi sono arrivate a sfiorare i 200 chilometri orari. Anche il servizio affidato alla Polizia locale, infatti, è stato bloccato, come quello di tutte le città italiane, dalle sentenze della Corte di Cassazione che, accogliendo i ricorsi sull’interpretazione del codice della strada, ha di fatto bocciato le disposizioni del Ministero delle Infrastrutture sull’omologazione dei rilevatori di velocità.

Il controllo della velocità a Cagliari è affidato alla Polizia locale.

