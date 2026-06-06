Oltre sette chili di droga scoperti dalla polizia in quello che, per i Falchi della Squadra Mobile, potrebbe essere un deposito rifornito per assicurare lo smercio di stupefacenti tra i tanti locali che animano il cuore della movida cittadina. A due passi dal Largo Carlo Felice e da piazza Yenne, in un appartamento di corso Vittorio Emanuele, gli agenti hanno scoperto – nascosti in alcuni borsoni – circa 4 chili di marijuana, tre chili di hascisc e poco meno di 40 grammi di cocaina. Tre giovani sono così finiti in cella a Uta con l’accusa di detenzione al fine di spaccio.

A finire in manette sono stati Simone Mellano (32 anni), Marcello Congiu (51) e Denise Serri (24) che avrebbero detenuto la droga in un appartamento di Stampace. Nei giorni scorsi – stando alla ricostruzione degli investigatori – sarebbe arrivata in Questura una segnalazione su YouPol su uno dei tre indagati che, a quanto pare, avrebbe messo in piedi un’attività di spaccio in pieno centro. Da qui la decisione di far scattare un’operazione di controllo dei tre sospetti, in una palazzina di Corso Vittorio Emanuele che si trova tra una lavanderia e un pub: prima è stata bloccata la ragazza che, uscita dal portoncino, ha iniziato a urlare e divincolarsi, poi gli agenti della Mobile hanno fatto irruzione nell’appartamento.

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