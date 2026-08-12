Dopo il successo della prima edizione, Villasimius rinnova l'appuntamento con i libri e le idee, confermandosi tra le realtà di riferimento dell'estate culturale nel sud Sardegna. Dal 21 al 25 agosto, in piazza Gramsci, con inizio alle ore 22, ospiterà la seconda edizione di "Ideario Storie – Il libro racconta", rassegna promossa dal Comune di Villasimius, dall'Asi Sardegna, ente di promozione sociale e sportiva, e dal Progetto culturale Ideario, con il patrocinio del Ministero della Cultura e la direzione artistica del giornalista Fabio Meloni.

Tre appuntamenti, tre libri e tre protagonisti del panorama nazionale che accompagneranno il pubblico in un percorso sulle contraddizioni della modernità e i valori della tradizione, sul racconto e la riscoperta delle donne nella storia della musica, sulla sicurezza nazionale e internazionale. Ad aprire il programma, venerdì 21 agosto, sarà il giornalista Gianluigi Paragone con "Processo alla modernità", incontro dedicato al suo libro “Moderno sarà lei” (Signs Publishing). In dialogo con il giornalista Mario Frongia, l'autore proporrà una riflessione sulle contraddizioni della modernità, affrontando temi come identità, tradizione e trasformazioni della società contemporanea.

Il secondo appuntamento, domenica 23 agosto, vedrà protagonista il direttore d'orchestra Beatrice Venezi, autrice del libro “Le sorelle di Mozart. Storie di interpreti dimenticate, compositrici geniali e musiciste ribelli” (Utet). Insieme alla giornalista Valentina Orgiu, sarà protagonista dell'incontro "Le invisibili della musica: talento femminile e memoria negata", dedicato alle grandi figure femminili che la storia della musica ha troppo spesso lasciato nell'ombra, nonostante il loro straordinario contributo artistico.

A chiudere la rassegna, martedì 25 agosto, sarà Marco Mancini, già responsabile del controspionaggio italiano, autore di “Le regole del gioco: dal terrorismo alle spie russe” (Rizzoli). Intervistato dal giornalista e caporedattore di Rai Sardegna Ignazio Artizzu, offrirà uno sguardo inedito sul mondo dell'intelligence italiana, raccontando episodi, strategie e retroscena di alcune delle più delicate vicende che hanno interessato il Paese negli ultimi decenni.

«I libri raccontano vite, idee, passioni e cambiamenti. Narrano storie che parlano a ciascuno di noi, aiutandoci a comprendere il presente, a rileggere il passato e a immaginare il futuro», spiega il direttore artistico Fabio Meloni, «con questo spirito è nato Ideario Storie che si conferma un appuntamento apprezzato da autori e lettori. Soprattutto da coloro che riconoscono nel libro uno straordinario strumento di conoscenza, dialogo e crescita, nella convinzione che la cultura debba alimentare il pensiero critico, la curiosità e la libertà delle idee».

Per il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì, la conferma della rassegna rappresenta un segnale importante per tutto il territorio: «La seconda edizione di Ideario Storie testimonia il valore di un progetto che ha saputo trasformare la passione per la lettura in un'occasione di incontro, dialogo e condivisione. Anche quest'anno accogliamo autori, lettori e appassionati, mettendo al centro le presentazioni librarie come occasione di partecipazione e arricchimento. Villasimius è conosciuta e apprezzata per il suo straordinario patrimonio naturalistico, per l'accoglienza e per la qualità dell'offerta turistica, ma è anche una realtà che riconosce nella cultura un elemento fondamentale di sviluppo, partecipazione e coesione sociale».

(Unioneonline)

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