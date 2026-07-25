Variazione di bilancio, stanziati 800mila euro 

Via libera del Consiglio comunale di Sanluri all’assestamento e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. La manovra finanziaria da 800mila euro, approvata all’unanimità, è stata illustrata dal sindaco, Alberto Urpi, che ha sottolineato che le risorse saranno spese per completare opere e servizi importanti per la comunità. «Dalle promesse ai fatti concreti», ha esordito Urpi, «gli interventi programmati sono quelli presentati durante la recente campagna elettorale. Continuiamo a lavorare per il verde e il decoro urbano, il sociale e soprattutto la viabilità, comprese le strade della borgata di Sanluri Stato». La fetta maggiore di 330mila euro è destinata alla riqualificazione dei parchi con un’attenzione particolare agli spazi riservati ai bambini, previsti nuovi giochi e panchine, la riqualificazione delle aree verdi delle scuole cittadine e gli spazi delle vie Repubblica e Aldo Moro. Il piano prevede inoltre il completamente dell’illuminazione pubblica a led nel centro abitato e nella frazione, un intervento prioritario è la messa in sicurezza di marciapiedi e strade cittadine e rurali. Una parte delle risorse è riservata al sociale, in particolare per la prosecuzione dei corsi di sensibilizzazione sul triste fenomeno del bullismo che non accenna a diminuire. E non poteva mancare la cultura con la valorizzazione dei beni archeologici. «Siamo tornati su questi banchi dopo il voto di giugno», ha detto il consigliere Massimiliano Paderi, «il primo atto è l’approvazione dell’assestamento, un passaggio fondamentale sia per garantire equilibrio ai conti e continuità ai progetti avviati».

RIPRODUZIONE RISERVATA