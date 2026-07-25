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Delcomar.
26 luglio 2026 alle 01:01

Un maxi traghetto per il collegamento La Maddalena-Palau 

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Primo viaggio oggi alle 7,30, del nuovo M/t Franco DG, sulla tratta La Maddalena-Palau. «Una nuova tappa nel percorso di rinnovamento della flotta Delcomar», afferma Gianfranco Atzeni, amministratore delegato della compagnia di navigazione. «Un investimento importante che ha l’obettivo di elevare ulteriormente gli standard di qualità, comfort e capacità del servizio offerto all'utenza. Una scelta imprenditoriale che guarda al futuro e conferma la volontà dell'azienda di continuare a investire nei collegamenti marittimi con le isole minori della Sardegna».

Per Atzeni «Il traguardo s’inserisce nel quadro del servizio di continuità territoriale garantito dalla Regione Sardegna, che attraverso la programmazione del servizio, il suo finanziamento e il costante lavoro dell'assessorato dei Trasporti e della propria struttura, assicura ogni giorno un collegamento essenziale per le comunità isolane. Un impegno che fa della Sardegna l'unica regione italiana a garantire collegamenti marittimi con le proprie isole minori 24 ore su 24. In questo contesto – prosegue Atzeni - il costante confronto tra Delcomar e Regione e il lavoro congiunto svolto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, hanno accompagnato tutte le fasi del percorso che ha condotto all'entrata in servizio della nuova unità navale».

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