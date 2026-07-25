VaiOnline
La tragedia.
26 luglio 2026 alle 01:01

L’inchiesta ruota sulla sicurezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fabrizio Pittalis è andato incontro alla sua morte. È questa la prima conclusione cui è approdata l’inchiesta (che si annuncia ancora lunga) sulla tragedia di cui è rimasto vittima il giovane operaio di Orotelli ieri mattina nell’ecocentro di Oniferi. Il ragazzo si trovava in un punto pericoloso in cui, stando a una prima ricostruzione, gli spazi erano riservati alla manovra dei mezzi meccanici. La domanda che attende una risposta è se Pittalis fosse stato formato in maniera tale che evitasse la trappola fatale.

Proprio per questo gli ispettori dello Spresal di Nuoro e i carabinieri della compagnia di Ottana, al comando del capitano Carmelo Rosario Dipaola, su ordine della Procura di Nuoro, stanno acquisendo la documentazione che riguarda il rapporto di lavoro (stagionale) instaurato dall’azienda con l’operaio e cercando di capire se avesse frequentato i corsi obbligatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Atto dovuto l’iscrizione nel registro degli indagati (ipotesi di reato: omicidio colposo) di Marco Ruggiu, conducente del muletto la cui benna ha ferito a morte Fabrizio Pittalis, e della sorella Barbara Ruggiu, che risulta rappresentante legale dell’azienda che gestisce l’ecocentro. Le responsabilità dei due, difesi dall’avvocato Giuseppe Talanas, restano ancora tutte da verificare.

Va detto che i datori di lavoro sono profondamente scossi dall’accaduto e sono stati tra i primi a recarsi nella camera mortuaria dell’ospedale San Francesco di Nuoro per porgere le condoglianze ai familiari del loro dipendente. Anche loro piangono Fabrizio come l’intera comunità di Orotelli.

Il dolore per l’incidente allo studente diciottenne prestato a un lavoro stagionale è unanime, così come l’allarme per le troppe morti bianche di operai che escono di casa la mattina per andare a lavorare e non tornano a casa. È successo anche venerdì mattina nell’ecocentro di S’Iffurcau, in territorio comunale di Oniferi. La benna del mezzo condotto da Marco Ruggiu si è abbattuta su Fabrizio Pittalis e nulla i soccorritori hanno potuto per salvare la vita al giovane di Orotelli. (r. nu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

La confessione del marito: «Sì, ho sparato a entrambi»

Il muratore che ha ferito la moglie e poi ucciso il fratello ha parlato al Gip di una lite senza dare altre spiegazioni 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’operazione

Bande paramilitari in azione negli assalti ai portavalori

Chiesti oltre 147 anni di carcere per i sardi in trasferta in Toscana 
Roberto Secci
Il procuratore.

«Abbiamo giocato d’anticipo»

(ro. c.)
Il funerale

L’addio a Fabrizio: «Anima bella e perla preziosa»

Il parroco di Orotelli non riesce a trattenere le lacrime durante l’omelia 
Giovanna Pittalis
L’azienda ha bloccato il ritocco degli stipendi, il 30 luglio assemblea di Cgil, Cisl e Uil

Fila infinita all’aeroporto di Cagliari

Dalle 9 alle 11 il picco, ma decolli regolari. Sullo sfondo la protesta dei lavatori 
Intervista

Dada, la cacciatrice di veleni

La lagottina e la sua conduttrice Luisa Delussu nel progetto Life dedicato ai grifoni 
Mariella Careddu
Torino

No Tav, in centinaia assaltano i cantieri

Il Blocco nero lancia molotov e razzi: 50 feriti tra le forze dell’ordine 