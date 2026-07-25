Università, nasce il nuovo corso magistrale in Tossicologia 

Una nuova Laurea magistrale per formare specialisti capaci di leggere e affrontare i rischi legati all’inquinamento, alla salute ambientale e alle indagini forensi. Si chiama Taf, Tossicologia ambientale e forense, ed è il nuovo corso dell’Università di Cagliari che prederà il via il prossimo 1° ottobre con l’anno accademico 2026/27. Il primo incontro operativo tra la coordinatrice del corso, Patrizia Zavattari, ordinaria del dipartimento di Scienze biomediche, docenti, forze dell’ordine ed enti coinvolti è in programma lunedì 27 luglio, alle 15, nell’aula Alfa della Cittadella universitaria di Monserrato.

Il corso è unico nel panorama accademico nazionale per offerta formativa, struttura didattica e partner. Offre un percorso multidisciplinare che unisce tossicologia, ambiente, salute e ambito forense, rivolto non soltanto ai laureati in Scienze tossicologiche e controllo di qualità, ma anche a studenti provenienti da numerose aree: biologia, farmacia, chimica, genetica, geologia, ecologia, tecniche di laboratorio, botanica, medicina del lavoro, giurisprudenza e antropologia.

A spingere la nascita del nuovo percorso è anche la particolare storia ambientale della Sardegna. «L’Isola vive situazioni complesse legate alla dismissione di siti minerari, industriali e militari – spiega Patrizia Zavattari –. Il corso fornisce conoscenze e capacità analitiche e interpretative sui processi implicati nelle cause o negli effetti di reati, crimini e disastri ambientali. Con un focus su aspetti forensi e penali legati alla valutazione del rischio per la salute umana». Una Magistrale ad hoc per i giovani di un’Isola speciale.

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