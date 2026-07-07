Una nuova rotonda cambia la viabilità 

Gli escavatori hanno movimentato una notevole quantità di metri cubi di terra. È il primo segnale concreto del cantiere allestito per costruire la nuova rotonde che sorgerà in via Generale Toxiri, all’altezza tra le vie Is Tanas e del Pescatore, dove i tamponamenti sono quasi all’ordine del giorno. Per ridurre il tasso di incidentalità, il Comune di Tortolì ha varato l’antidoto, con l’ennesima rotatoria nel reticolato urbano. «La viabilità - spiegano i progettisti che hanno presentato il progetto della convenzione tra la committente della struttura commerciale e il Comune - sarà riconfigurata intorno a uno spartitraffico centrale, l’anello stradale, a senso unico di percorrenza antiorario, che diminuirà significativamente il numero dei punti di conflitto dei flussi veicolari e ne ridurrà il rango di pericolosità, che fluidificherà il traffico veicolare, e che darà la possibilità di dedicare uno spazio per la realizzazione della sede per una pista ciclabile parallela alla via Toxiri».

La rotatoria tradizionale avrà un diametro di 24 metri, una larghezza di 8 con quattro rami di intersezione stradale con gli assi viari esistenti. In prossimità della nuova rotonda verrà istituito il limite di velocità a 30 chilometri orari, in linea con il processo di Zona 30 applicato in più strade cittadine per potenziare la sicurezza di automobilisti e pedoni. La rotonda servirà a migliorare l’accesso ad alcune zone residenziali che insistono nella zona e al nuovo fabbricato commerciale che ospiterà il secondo punto vendita Eurospin della cittadina. Anche in questo caso i lavori sono appena cominciati: la società committente confida di concluderli in autunno. (ro. se.)

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