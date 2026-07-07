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Calcio
08 luglio 2026 alle 01:42

Cagliari, ricomincia il viaggio 

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Con il pre-raduno ad Asseminello inizia ufficialmente oggi la nuova avventura del Cagliari, sempre in Serie A e sempre nel segno di Pisacane (foto). Fra i 31 convocati c’è anche Gaetano, in attesa del trasferimento all’Atalanta.

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