Una nuova barca per la velaterapia 

Una nuova imbarcazione a disposizione delle persone fragili per praticare la velaterapia. Si tratta della “Hansa 303”, una barca a vela a due posti progettata proprio per questo scopo e che verrà donata dai Club Lions di Cagliari. E oggi pomeriggio, alle 17.30 a Su Siccu – nell’area antistante la sede della sezione della Lega Navale – ci sarà la cerimonia di varo.

Generosità

L’imbarcazione è stata acquistata grazie a un grande lavoro di squadra e generosità. Per raggiungere il traguardo sono scesi in campo i Club Lions di Cagliari Host, Karel, Villanova, Monte Urpinu e Lioness sempre in prima linea nell’aiuto ai più deboli. Ha inoltre contribuito all’obiettivo il sostegno degli sponsor privati e il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che hanno permesso l’acquisto della barca a vela, la cui fase prettamente operativa sarà gestita dalla sezione della Lega Navale Italiana con il supporto dell’associazione velica e culturale Vento di Shardana.

La barca sarà personalizzata con il logo dei Club Lions partecipanti e sarà messa a disposizione gratuitamente di persone fragili, over 70 o comunque con disabilità. La “Hansa 303” garantirà così un accesso inclusivo e continuativo alla velaterapia, la pratica riabilitativa e di benessere che utilizza la barca a vela e la vita di mare per favorire la riabilitazione psicofisica, l’inclusione sociale e il miglioramento delle capacità cognitive di persone con disabilità, fragilità emotive o patologie croniche

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