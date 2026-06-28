VaiOnline
Lions.
29 giugno 2026 alle 00:33

Una nuova barca per la velaterapia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una nuova imbarcazione a disposizione delle persone fragili per praticare la velaterapia. Si tratta della “Hansa 303”, una barca a vela a due posti progettata proprio per questo scopo e che verrà donata dai Club Lions di Cagliari. E oggi pomeriggio, alle 17.30 a Su Siccu – nell’area antistante la sede della sezione della Lega Navale – ci sarà la cerimonia di varo.

Generosità

L’imbarcazione è stata acquistata grazie a un grande lavoro di squadra e generosità. Per raggiungere il traguardo sono scesi in campo i Club Lions di Cagliari Host, Karel, Villanova, Monte Urpinu e Lioness sempre in prima linea nell’aiuto ai più deboli. Ha inoltre contribuito all’obiettivo il sostegno degli sponsor privati e il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che hanno permesso l’acquisto della barca a vela, la cui fase prettamente operativa sarà gestita dalla sezione della Lega Navale Italiana con il supporto dell’associazione velica e culturale Vento di Shardana.

La barca sarà personalizzata con il logo dei Club Lions partecipanti e sarà messa a disposizione gratuitamente di persone fragili, over 70 o comunque con disabilità. La “Hansa 303” garantirà così un accesso inclusivo e continuativo alla velaterapia, la pratica riabilitativa e di benessere che utilizza la barca a vela e la vita di mare per favorire la riabilitazione psicofisica, l’inclusione sociale e il miglioramento delle capacità cognitive di persone con disabilità, fragilità emotive o patologie croniche

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Pale eoliche, da Ittiri un no chiaro e forte

Manifestazione a Monte Unturzu dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri 
l Fiori, Floris
Ma gli interventi per il Tyrrhenian Link proseguiranno per un mese su tutte le altre strade

Ancora caos sulla litoranea Lavori Terna: venerdì lo stop

Domenica di code sulla provinciale tra Quartu e Villasimius La denuncia: forature lungo la 554 Var cosparsa di chiodi 
Giorgia Daga
I contratti scadono domani e per legge non possono essere rinnovati. Il M5S: «Al lavoro per un nuovo modello»

Fuori i gettonisti, scatta l’allarme rosso nei pronto soccorso

Situazioni esplosive in Gallura e a Oristano Cgil e centrodestra: Giunta senza soluzioni 
Roberto Murgia
Sorgono.

«Impossibile coprire i turni»

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Addio a Palla, pitbull dolce e amata, simbolo di rinascita

Monica Pais e Paolo Briguglio la salvarono dieci anni fa 
Valeria Pinna
Lega

Salvini promette: «Vannacci? Non mi frega più»

Il generale: gli ho portato voti Meloni? Se vuole mi telefoni 
Meteo

Caldo record, estate da incubo

Europa nella morsa dell’Anticiclone, l’Oms: 1.300 vittime in una settimana 