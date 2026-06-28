Vicinanza e affetto sui social 

Oltre 140mila like solo nella pagina Facebook di Effetto Palla. Altri 100mila in quella della clinica Duemari e migliaia di commenti di affetto per la pitbull più amata sui vari canali social della sua famiglia umana. Forse bastano questi numeri per fotografare la potenza dell’amore che Palla ha saputo generare in questi anni. La notizia della sua morte è rimbalzata su numerosi giornali nazionali, su vari siti internet e ancora una volta la cagnolina è riuscita a portare l’attenzione sulla solidarietà agli animali più sfortunati.

La solidarietà

Palla in qualche modo ha segnato una svolta e ha avuto il grande merito di diffondere un messaggio di sensibilizzazione verso i quattrozampe e contro i maltrattamenti. La onlus, nata proprio sulla scia dell’amore e della solidarietà che Palla ha messo in moto, anche stavolta è risultata la prima in Sardegna per le donazioni del 5 per mille: fondi che poi vengono impiegati per realizzare altri progetti. Qualche anno fa è stato creato anche il “Regno di Palla”, una struttura di degenza che ospita cani e gatti in attesa di adozione, battezzata all’inaugurazione dall’attrice Caterina Murino e dall’olimpionico Stefano Oppo (entrambi grandi amanti degli animali).

E ancora ci sono state campagne di sterilizzazione in varie parti dell’Isola, persino un progetto di collaborazione con l’ospedale Meyer di Firenze. E ancora iniziative in Brasile dove sono stati organizzati corsi di formazione per assistenti veterinari. Senza dimenticare il sostegno quotidiano all’infinità di randagi che necessitano di aiuto e cure.

Palla ha ispirato anche alcuni libri scritti da Monica Pais, il docufilm girato dal regista Guido Votano due anni fa in clinica è nato proprio per raccontare il lavoro di chi ogni giorno è in trincea a dare assistenza agli “animali di nessuno”, come ama definirli la veterinaria oristanese. Una catena di solidarietà che continuerà grazie anche alla forza di quella cagnolina speciale. ( v. p. )

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