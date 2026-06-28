VaiOnline
Sorgono.
29 giugno 2026 alle 00:34

«Impossibile coprire i turni» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Allarme all’ospedale San Camillo di Sorgono, dove con lo stop al rinnovo contrattuale per i medici gettonisti è a rischio la copertura dei turni h24 nel Pronto soccorso. Comitati per la sanità e sindaci chiedono risposte immediate, a nome di centinaia di pazienti. Salvo novità attese per oggi, anche alla luce delle rassicurazioni a Ghilarza del consigliere regionale Antonio Solinas sulla proroga per i medici gettonisti, in servizio resterebbero Salvatore Marras e Albino Loriga (in comando per un 1 anno e 6 mesi dall’Asl di Oristano). Impossibile per due sanitari coprire tutti i turni settimanali. «Una situazione paradossale dopo lo smantellamento dell’emergency team che copriva le notti al Pronto soccorso con personale di area critica - dice il comitato Sos Barbagia-Mandrolisai -. Dopo la chiusura della Regione ai medici cubani e alla valorizzazione degli specializzandi, è un’ulteriore mazzata per il diritto alla salute delle zone interne. I rumors parlano di due medici in arrivo dal Brotzu che coprirebbero solo 48 ore settimanali. Agli altri 5 giorni chi ci pensa? Siamo pronti a nuove iniziative di protesta».

Dice il sindaco di Sorgono, Franco Zedde: «È assurdo che un nosocomio ammodernato in più punti e con un ospedale di comunità prossimo all’inaugurazione subisca questi disagi. Non oso immaginare i rischi per i cittadini se non dovessero essere individuati dei medici entro domani. Non possiamo permetterci di ripetere ciò che gli amici di Isili hanno già pagato sulla loro pelle col Pronto soccorso del San Giuseppe bloccato per troppo tempo. Non lo accetteremo».

Il sindaco di Tonara, Salvatore Urru, preannuncia battaglia: «È importante che si arrivi subito a una soluzione che garantisca il diritto alla salute delle zone interne, dove da troppo tempo i cittadini affrontano vari disservizi». Dice la sindaca di Desulo, Alessandra Peddio: «È necessario che vengano individuati per il Pronto soccorso medici operativi tutta la settimana».

La sindaca di Tiana Melissa Vacca condivide la scelta di superare il ricorso ai gettonisti e aggiunge: «Sono fiduciosa che Regione e Asl sapranno garantire la continuità dell’assistenza all'ospedale di Sorgono».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Pale eoliche, da Ittiri un no chiaro e forte

Manifestazione a Monte Unturzu dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri 
l Fiori, Floris
Ma gli interventi per il Tyrrhenian Link proseguiranno per un mese su tutte le altre strade

Ancora caos sulla litoranea Lavori Terna: venerdì lo stop

Domenica di code sulla provinciale tra Quartu e Villasimius La denuncia: forature lungo la 554 Var cosparsa di chiodi 
Giorgia Daga
I contratti scadono domani e per legge non possono essere rinnovati. Il M5S: «Al lavoro per un nuovo modello»

Fuori i gettonisti, scatta l’allarme rosso nei pronto soccorso

Situazioni esplosive in Gallura e a Oristano Cgil e centrodestra: Giunta senza soluzioni 
Roberto Murgia
La storia

Addio a Palla, pitbull dolce e amata, simbolo di rinascita

Monica Pais e Paolo Briguglio la salvarono dieci anni fa 
Valeria Pinna
Lega

Salvini promette: «Vannacci? Non mi frega più»

Il generale: gli ho portato voti Meloni? Se vuole mi telefoni 
Meteo

Caldo record, estate da incubo

Europa nella morsa dell’Anticiclone, l’Oms: 1.300 vittime in una settimana 