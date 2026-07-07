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Pronto soccorso
08 luglio 2026 alle 01:39

Una corsa fondata sul riconoscimento 

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Come intervenire?

La terapia del colpo di calore è una corsa fondata sul riconoscimento precoce. Il colpo di calore è tempo-dipendente: quando la temperatura corporea sale oltre i 40°C, si altera lo stato mentale e possono comparire complicanze multiorgano. Nelle forme non urgenti posizionarsi all’ombra, rimuovere gli indumenti, esporsi a correnti fresche, rinfrescarsi con acqua corrente fresca zone molto vascolarizzate come il viso, le ascelle e l’inguine è la miglior soluzione. Nelle forme più gravi il raffreddamento aggressivo, supporto emodinamico con fluidi endovena, il posizionamento del catetere vescicale e il monitoraggio stretto dei parametri vitali per evitare rabdomiolisi e insufficienza renale sono fondamentali.

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