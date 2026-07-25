VaiOnline
Bologna.
26 luglio 2026 alle 01:01

Una chiazza di sangue dietro la nuca di Fakir: scontro tra gli avvocati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bologna. Una grossa chiazza di sangue scorre dalla nuca verso il centro della strada. Altri rivoli rossi sfregiano il viso di un uomo morto. Il corpo senza vita è quello di Abderrahim Fakir e un nuovo video lo mostra dopo il decesso, supino, con la bocca spalancata e appunto il sangue.

«È stato picchiato», tuona il legale dell'uomo, Fabio Anselmo. «Si è ferito alla nuca strisciando per terra», replica l'avvocato dei poliziotti iscritti nel registro 45 bis per la morte del 42enne, domenica scorsa, durante un fermo nel quartiere bolognese del Pilastro. Lo stesso dove oggi è in programma un grande corteo organizzato da collettivi e comitati, a una settimana dagli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine in centro.

Il video è stato registrato dalla finestra di uno degli appartamenti di via Svevo e vengono mostrate anche le fasi successive alla morte di Fakir. Una agente della Scientifica si avvicina al corpo, ancora avvolto nel lenzuolo e con le caviglie legate, e lo scopre. Sotto la nuca una pozza di sangue che sembra partire dal cranio. L’ipotesi ha acceso un duro botta e risposta tra la difesa di Fakir e quella degli agenti. Al centro dello scontro anche il sangue trovato nei polmoni del 42enne: «Come ci è finito? ha detto Anselmo –. La cocaina non provoca tutto questo». Per Gabriele Bordoni, «Fakir si è ferito alla nuca quanto morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia. Poi con lo spray si ritrae velocemente e nel tornare indietro va nuovamente a ferirsi la nuca». Le ricostruzioni finiranno al vaglio degli investigatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

La confessione del marito: «Sì, ho sparato a entrambi»

Il muratore che ha ferito la moglie e poi ucciso il fratello ha parlato al Gip di una lite senza dare altre spiegazioni 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’operazione

Bande paramilitari in azione negli assalti ai portavalori

Chiesti oltre 147 anni di carcere per i sardi in trasferta in Toscana 
Roberto Secci
Il procuratore.

«Abbiamo giocato d’anticipo»

(ro. c.)
Il funerale

L’addio a Fabrizio: «Anima bella e perla preziosa»

Il parroco di Orotelli non riesce a trattenere le lacrime durante l’omelia 
Giovanna Pittalis
L’azienda ha bloccato il ritocco degli stipendi, il 30 luglio assemblea di Cgil, Cisl e Uil

Fila infinita all’aeroporto di Cagliari

Dalle 9 alle 11 il picco, ma decolli regolari. Sullo sfondo la protesta dei lavatori 
Intervista

Dada, la cacciatrice di veleni

La lagottina e la sua conduttrice Luisa Delussu nel progetto Life dedicato ai grifoni 
Mariella Careddu
Torino

No Tav, in centinaia assaltano i cantieri

Il Blocco nero lancia molotov e razzi: 50 feriti tra le forze dell’ordine 