Dalle 8 alle 9,30 su Radiolina un Caffè Corretto con Matteo Vercelli in studio e Fabio Leoni in regia. Dopo la rassegna stampa dei quotidiani regionali e nazionali, spazio alla cronaca con l’apertura del presidio di Polizia Locale a Pirri (ne parleremo con la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca) e alle difficoltà che affrontano i Vigili del fuoco con un organico sempre più ridotto (la denuncia del segretario territoriale della Uil, Peppuccio Tuveri). Poi il punto sul calcio mercato del Cagliari.
Radiolina
08 luglio 2026 alle 01:36
Un Caffè Corretto tra cronaca e sport
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