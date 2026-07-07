Un Caffè Corretto tra cronaca e sport 

Dalle 8 alle 9,30 su Radiolina un Caffè Corretto con Matteo Vercelli in studio e Fabio Leoni in regia. Dopo la rassegna stampa dei quotidiani regionali e nazionali, spazio alla cronaca con l’apertura del presidio di Polizia Locale a Pirri (ne parleremo con la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca) e alle difficoltà che affrontano i Vigili del fuoco con un organico sempre più ridotto (la denuncia del segretario territoriale della Uil, Peppuccio Tuveri). Poi il punto sul calcio mercato del Cagliari.