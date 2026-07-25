VaiOnline
Il cantiere.
26 luglio 2026 alle 01:00

Tubazioni a pezzi in via Venturi: ora i lavori 

Abbanoa: «Siamo già intervenuti dodici volte. La vecchia condotta verrà sostituita» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Svolta storica in via Venturi. Dopo anni di disagi pesantissimi tra marciapiedi a pezzi, asfalto dissestato e continue perdite idriche con conseguenti allagamenti, Comune e Abbanoa si apprestano finalmente ad intervenire per risolvere una volta per tutte i tanti problemi della disastrata traversa di viale Marconi. «Abbiamo effettuato già ben dodici distinti interventi di riparazione, ma non è bastato», ha fatto sapere, attraverso una nota, il Gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna. «La vecchia condotta in acciaio è ormai a fine vita, per cui stiamo progettando un intervento di sostituzione integrale».

L’annuncio

L’assessore comunale alla Mobilità, Yuri Marcialis, ha annunciato che a brevissimo si interverrà anche sui marciapiedi e sulla pavimentazione stradale. «I lavori», ha precisato, «riguarderanno esclusivamente i tratti di competenza comunale, in quanto alcune aree della zona risultano appartenere a privati».

Le proteste

In attesa che dalle parole si possa passare ai fatti, in Consiglio resistono diverse interrogazioni sul tema che devono ancora essere discusse in Aula. L’ultima, presentata più volte negli ultimi mesi, si deve al capogruppo di Forza Italia, Edoardo Tocco, che denuncia la gravità di una situazione che si trascina ormai da troppi anni, con lamentele continue e sempre più pressanti da parte dei residenti, dei commercianti e dei tanti frequentatori della zona. «Problemi», spiega il consigliere, «che riguardano non solo via Venturi, dove hanno sede anche l’Ufficio immigrazione della Questura e l’Autocentro regionale della Polizia di Stato, ma anche le adiacenti vie Meucci e Cardano». Qui ci sono numerose attività tra officine, palestre e altri esercizi. «In via Venturi», sottolinea ancora Tocco, «si registrano da anni gravi disagi infrastrutturali, caratterizzati da perdite d’acqua divenute croniche e costanti che trasformano la sede stradale in un vero e proprio lago, rendendola impraticabile sia per i veicoli che per i pedoni. Residenti e commercianti, esasperati, sono costretti a convivere con pozzanghere d’acqua stagnante che permangono anche per settimane a causa dello scoppio di tubature e della totale assenza di una manutenzione strutturale e risolutiva. Questa incresciosa situazione persiste, insomma, sommandosi ad un quadro generale di profonda incuria: sporcizia diffusa, aiuole abbandonate e problemi di viabilità che generano quotidianamente concreti rischi per la sicurezza pubblica. L’auspicio è che tutti questi problemi siano ora affrontati e risolti nel più breve tempo possibile».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

La confessione del marito: «Sì, ho sparato a entrambi»

Il muratore che ha ferito la moglie e poi ucciso il fratello ha parlato al Gip di una lite senza dare altre spiegazioni 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’operazione

Bande paramilitari in azione negli assalti ai portavalori

Chiesti oltre 147 anni di carcere per i sardi in trasferta in Toscana 
Roberto Secci
Il procuratore.

«Abbiamo giocato d’anticipo»

(ro. c.)
Il funerale

L’addio a Fabrizio: «Anima bella e perla preziosa»

Il parroco di Orotelli non riesce a trattenere le lacrime durante l’omelia 
Giovanna Pittalis
L’azienda ha bloccato il ritocco degli stipendi, il 30 luglio assemblea di Cgil, Cisl e Uil

Fila infinita all’aeroporto di Cagliari

Dalle 9 alle 11 il picco, ma decolli regolari. Sullo sfondo la protesta dei lavatori 
Intervista

Dada, la cacciatrice di veleni

La lagottina e la sua conduttrice Luisa Delussu nel progetto Life dedicato ai grifoni 
Mariella Careddu
Torino

No Tav, in centinaia assaltano i cantieri

Il Blocco nero lancia molotov e razzi: 50 feriti tra le forze dell’ordine 