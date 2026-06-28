tris dell’aprilia, primo oGURA, Caduto Bezzecchi 

Assen. Tre volte Aprilia ad Assen nonostante l'amaro in bocca e la preoccupazione per la brutta caduta di Marco Bezzecchi che perde anche la testa del Mondiale a vantaggio del compagno Jorge Martin, terzo. Sul circuito leggendario del Gran Premio d'Olanda trionfano le moto non ufficiali del marchio di Noale (Team Trackhouse) con Ai Ogura capace di battere anche il compagno di squadra Raul Fernandez (che sabato si era preso la Sprint): erano 22 anni che un pilota giapponese non si imponeva in top class. Ai piedi del podio un bravissimo Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 che nonostante un long lap penalty nel finale riesce a superare la Ducati del team Gresini di Alex Marquez, il vero eroe della giornata, quinta dopo una rimonta dalla tredicesima casella di partenza. Alle sue spalle la Ducati ufficiale del fratello Marc, sesto al traguardo ma retrocesso in settima posizione a vantaggio di Enea Bastianini per superamento del track limit.

Altro zero pesante per il neopapà Francesco Bagnaia: il ducatista che il prossimo anno passerà all'Aprilia è fermato da un problema tecnico.

La grande paura

Un Gran Premio emozionante condizionato dal terribile incidente poco dopo il via a Bezzecchi: al secondo giro ad Assen il pilota Aprilia ha perso il controllo della sua moto mentre era in lotta per il terzo posto con Marc Marquez. Impressionante la caduta del riminese che è rotolato pericolosamente più volte sulla ghiaia dopo una scivolata ad altissima velocità. Dopo i primi controlli al centro medico, il pilota Aprilia è stato trasferito all'ospedale di Groningen per ulteriori accertamenti visto che lamenta dei forti dolori cervicali.

Ordine d’arrivo : 1. Ai Ogura (Gia, Aprilia) in 41’34”095, 2. Raul Fernandez (Spa, id.) a 2”004, 3. Jorge Martin (Spa, id. ) a 3”512, 4. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 9”315, 5. Alex Marquez (Spa, id. ) a 10”140, 6. Enea Bastianini (Ita, Ktm) a 10”388, 7. Marc Marquez (Spa, Ducati) a 10”288 (penalizzato di 1 posizione).

Mondiale piloti : 1. Martin 193, 2. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) 186, 3. Di Giannantonio 177, 4. Ogura 168, 5. M. Marquez 153, 6. Fernandez 138, 7. Pedro Acosta (Spa, Ktm) 133, 8. Francesco Bagnaia (Ita, Ducati) 130, 9. A. Marquez 78, 10. Fer- min Aldeguer (Spa, Ducati) 76.

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