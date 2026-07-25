Tour de France, show “a pois” di Carapaz 

Richard Carapaz vince la tappa regina del Tour de France, 171 chilometri da Le Bourg d'Oisans all'Alpe d'Huez con 5500 metri di dislivello, bissando il successo di giovedì a Orcières-Merlette. L'ecuadoriano, tra i fuggitivi di giornata, mette in cassaforte anche la maglia a pois di miglior scalatore, anche se nel finale è stato agevolato dalle due (!) cadute dell’americano Sepp Kuss che era in fuga e che invece è stato superato a 200 metri dal traguardo da Remco Evenepoel, che nel finale aveva staccato Tadej Pogacar e Isaac Del Toro: ma nel caso dello sloveno è una scelta, quella di rinunciare alla tappa e di rimanere a fianco del suo compagno di squadra, che consolida la terza posizione del podio, visto che Paul Seixas, suo rivale diretto, ha perso 1’50”.

La passerella

I podi di oggi a Parigi sono definiti. Per la maglia gialla, doppietta della Uae Emirates Xrg con Tadej Pogacar al quinto trionfo (eguagliati Merckx, Hinault, Anquetil e Indurain) primo e Del Toro terzo e migliore dei Giovani, mentre al secondo posto c’è Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Maglia a pois per Richard Carapaz, verde per Mads Pedersen che ieri ha spento le ultime velleità di Jasper Philipsen e che la classifica a punti l’ha già vinta al Giro d’Italia e alla Vuelta a España.

Tappa accorciata

Oggi gran finale a Parigi con la tripla ascesa a Montmartre prima dei Campi Elisi, dove l’arrivo è previsto per le 19.45. La tappa è stata accorciata a 89 km rispetto ai 133 km inizialmente previsti per esigenze di sicurezza (forze dell’ordine impegnate nella lotta agli incendi), ma che proporrà la battaglia sulla breve salita con la basilica, dove Tadej Pogacar cercherà la sesta vittoria. I rivali sembrano ancora Evenepoel e Pedersen, ma soprattutto Mathieu van der Poel che potrebbe cercare il colpo riuscito un anno fa al suo grande rivale Wout van Aert.

Classifica generale : 1. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates Xrg), 2. Remco Evenepoel (Bel, Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 6’26”, Isaac del Toro (Mes, Uae) a 9’42”, 4. Paul Seixas (Fra, Decathlon) e 11’56”, 5. Lenny Martinez (Fra, Bahrain-Vic- torious) a 13’02”, 6. Mattias Skjelmose (Dan, Lidl-Trek) a 14’59”, 7. Juan Ayuso (Spa, id.) a 17048”, 8. Richard Carapaz (EF-EasyPost) a 20’00”, 9. Tom Pidcock (Gbr, Pinarello Q36.5) a 29’28”, 10. Jordan (Jegat (Fram TotalEnergies) a 33’21”.

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