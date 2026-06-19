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20 giugno 2026 alle 00:18

Torres, Musso va via Il Crotone lo riscatta 

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Sassari . La cessione al Crotone dell’attaccante Antonino Musso apre ufficialmente il mercato della Torres edizione 2026/27. Il giocatore siciliano, classe 1999, era arrivato l’estate scorsa con un contratto triennale: su di lui puntava il club per provare a sostituire Manuel Fischnaller. Tenuto conto del disastroso avvio, Musso è stato uno dei pochi a salvarsi: 5 reti nel girone d’andata. A gennaio Musso ha chiesto di riavvicinarsi a casa ed è stato ceduto in prestito al Crotone, che ora «ha esercitato i diritti per l’acquisizione delle prestazioni sportive a titolo definitivo» come spiegato nel comunicato della società sassarese. Al Crotone Musso ha messo a segno 9 reti.

La partenza di Musso andrà compensata con l’ingaggio di un altro attaccante, dato che Luciani rientra per fine prestito al Ravenna e Diakite è ormai da due stagioni che gioca a singhiozzo per problemi fisici. L’arrivo di un forte attaccante prescinde dalla decisione che verrà presa su Gigi Scotto, che rientra dal prestito a Treviso, dove è andato fortissimo sino a febbraio (16 reti) e nonostante l’infortunio che lo ha fermato sino alla fine del campionato è stato eletto miglior attaccante di tutta la Serie D.

La Torres cerca anche un difensore, un centrocampista e un esterno. Non è escluso che si registrino altre partenze.

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