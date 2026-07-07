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La lite.
08 luglio 2026 alle 01:37

Tensione a bordo, Renga costretto a scendere dall’aereo 

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Francesco Renga è stato costretto a scendere da un volo Ryanair in partenza da Brindisi e diretto a Orio al Serio dopo alcuni momenti di tensione a bordo. Secondo il racconto di alcuni passeggeri, al cantautore originario di Tula sarebbe stato contestato già al gate un bagaglio ritenuto troppo grande per essere trasportato in cabina. Dopo una discussione, la situazione sembrava essersi risolta con il pagamento del supplemento previsto. Prima dell'imbarco, Renga si sarebbe anche fermato a scattare alcune foto con i fan. Le tensioni, però, sarebbero riprese una volta a bordo. Sempre secondo le testimonianze, il cantante avrebbe manifestato irritazione per il ritardo accumulato dal volo, confrontandosi duramente con alcuni membri dell'equipaggio e con altri passeggeri. L'intervento di uno steward non sarebbe bastato e il comandante, con l’aereo già in movimento, avrebbe deciso di intervenire riportando il velivolo al gate. A quel punto Renga e il suo accompagnatore sarebbero stati invitati a scendere perché, secondo la valutazione dell'equipaggio, non sussistevano le condizioni per proseguire il viaggio. La scena è stata ripresa con gli smartphone da diversi passeggeri e i video hanno iniziato rapidamente a circolare sui social.

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