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26 luglio 2026 alle 00:56

Tavole, foil o derive: brillano i giovani sardi  

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Ancora eccellenti risultati per gli atleti sardi in un’estate ricchissima di vela. A Sopot in Polonia, diversi di loro hanno preso parte al Campionato Europeo Techno 293 e non sono mancati i podi, a conferma dello stato di ottima salute del windsurf isolano. Nella categoria U17, medaglia di bronzo per Francesco Cao (Windsurfing Club Cagliari), già campione italiano U15. Settimo Kristian Porcu, campione mondiale uscente, del Club Nautico Arzachena. Ma è nella categoria più giovane, l’Under 15 che è arrivata la medaglia più preziosa, con la più giovane della famiglia Porcu, Alessandra (per tutti Sasha), anche lei del Club Nautico Arzachena. Dopo il quarto posto al mondiale in Turchia, l’allieva di coach Luca Pirina, che sogna di partecipare un giorno alle Olimpiadi e già si allena anche con la classe olimpica iQFoil ha ottenuto il premio più bello. La sua grinta le ha consentito di destreggiarsi in un campionato non facile, per il numero di prove e dei concorrenti, molto agguerriti, oltre a condizioni di vento “ballerino” e spesso temporali: tutti elementi che non hanno intimorito la giovanissima (classe 2013) promessa.

A Kiel, intanto, si sta disputando il Mondiale Juniores Under 24 dei Nacra 17, al quale per lo Yacht Club Cagliari partecipa Lorenzo Sirena, passato alla classe olimpica, con a prua Flavia Maltagliati (Circolo Velico 3V): al momento sono quinti in classifica con ottimi risultati parziali.

Altri due risultati internazionali arrivano da Travemünde, in Germania: nella classe RS Aero Andrea Carboni del Club Veliamoci ha vinto il titolo mondiale Under 17 e il bronzo nell’Under 22 nella classe Aero5, mentre Alice Sussarello (Lega Navale Italiana sez. Sulcis) è seconda nella categoria Aero 6 Under 22.

Ieri a Cagliari si è svolta la 60ª Poetto-Cagliari-Poetto, storica regata-festa di mezza estate, organizzata dallo Yacht club Cagliari, con la partecipazione di circa 40 derive. La vittoria assoluta è andata a Paolo Succu e Roberto Piras, del Windsurfing Club Cagliari, con un Hobie Cat 16.

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