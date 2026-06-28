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Sant’Elena.
29 giugno 2026 alle 00:33

Talent show all’oratorio, Matilde vince il “Cre Voice” 

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Si è concluso con un grande successo il Cre Voice, la gara di canto dell'oratorio della basilica di Sant’Elena. Dopo le selezioni delle scorse settimane, la finale ha visto trionfare la 17enne Matilda Deiana che si è esibita con una canzone di Alessandra Amoroso. Dietro di lei Melissa Marcelli e la vincitrice di Sanremo Junior, Gaia Deiana. Alla prima classificata è andato un assegno di 300 euro consegnato dagli animatori e dal responsabile dell'oratorio e vice parroco della basilica don Euphrem.

Tutti i finalisti si sono esibiti nel palco allestito nei locali di via Porcu. A decretare il podio una giuria di esperti guidata dal maestro Federico Liguori, direttore del coro Clara Voce. Tutto attorno il grande tifo di parenti e amici dei ragazzi che si sono esibiti. Nei tavoli allestiti, spazio alla cena preparata come sempre dai Samaritani, ossia i genitori collaboratori e le catechiste della parrocchia. «Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato» ha detto don Euphrem, «anche questo concorso canoro è stata l’occasione per stare insieme, per essere felici».

Le attività estive del Centro ricreativo estivo (Cre) andranno avanti ancora per una settimana e si concluderanno sabato, con i consueti appuntamenti: mercoledì l’Apericre e sabato la messa alle 19 seguita dalla cena comunitaria.

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