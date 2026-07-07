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Il progetto.
08 luglio 2026 alle 01:40

Sport e inclusione per minori e disabili 

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Promuovere e supportare percorsi di inclusione rivolti a minori e persone con disabilità attraverso la pratica sportiva non agonistica. Questo l’obiettivo dell’operazione “Pratica sportiva e inclusione sociale” finanziata nell’ambito del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027.

Prenderà avvio dal 14 luglio, alle 11 a Sa Manifattura, il percorso gratuito e ad accesso libero di formazione rivolto agli enti del terzo settore con almeno tre anni di esperienza in ambito sociale destinata a minori e/o persone con disabilità e interessati a partecipare all’operazione. L’intervento mira a rimuovere gli ostacoli economici, sociali e organizzativi che limitano l’accesso allo sport, sostenendo così la costruzione di progetti in cui l’attività sportiva rappresenta lo strumento principale di benessere, partecipazione e inclusione, eventualmente integrata da attività di supporto e terapie non farmacologiche.

Alla pubblicazione della pre-informativa seguirà un avviso pubblico rivolto agli Ets con almeno tre anni di esperienza in ambito sociale: gli enti saranno chiamati a presentare proposte progettuali da realizzare in collaborazione con associazioni e società sportive dilettantesche. I progetti selezionati avranno durata massima di sedici mesi, e dovranno essere costruiti sulla base dei bisogni individuali e orientati al miglioramento della qualità della vita, dell’autonomia e della partecipazione alla comunità.

Il percorso di formazione rappresenta una fase integrante dell’operazione, con l’obiettivo di accompagnare gli enti nella costruzione di proposte progettuali coerenti con gli obiettivi dell’intervento, solide e di elevata qualità.

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