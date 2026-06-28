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Dorgali
29 giugno 2026 alle 00:32

Speedy Sport protagonista a Frascati 

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Si è chiusa a Frascati la stagione della Speedy Sport, protagonista del torneo “ViviAmo lo Sport”, organizzato dall’Asd Meraki. La manifestazione, curata da Danilo Oppedisano, ha riunito squadre e atleti in una fine settimana all’insegna dello sport, dell’amicizia e della condivisione. La delegazione, guidata da Gianni Nanni e Giovanni Antonio Bomboi, ha vissuto giorni intensi e ricchi di emozioni. Tra i protagonisti figurano Nikolai Santu da Siniscola, Marco Spina da Orosei, Luciano Succu e Sebastiano Senette da Onifai, Stefano Saporitu da Galtellì, Gianni Patteri e Fabio Pittalis da Dorgali.

Sul piano sportivo, le vittorie contro Cagliari, Roma e Inter hanno reso ininfluente la sconfitta di misura contro l’Empoli, consegnando alla squadra il primo posto nel quarto livello. A Stefano Saporitu è andato anche il premio individuale “Che Goal!”.

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