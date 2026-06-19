Sosta selvaggia, auto parcheggiate sui marciapiedi 

In via Vittorio Emanuele, pieno centro storico, i marciapiedi, sia nel primo tratto da piazza Mercato, sia nel secondo andando verso piazza IV Novembre, sono alla mercé delle auto.

Ogni giorno, a tutte le ore, automobilisti incivili parcheggiano in quello che dovrebbe essere il passaggio riservato ai pedoni. «Siamo costretti a passare in mezzo alla strada», dice Maria Pinna mentre avanza carica di buste della spesa. «I vigili dovrebbero passare più spesso perché non è possibile che tanti, impunemente, sottraggano uno spazio di sicurezza per chi attraversa la via a piedi». La sosta sul marciapiede è prassi comune anche nel quartiere di Santo Stefano, tra le vie Mercadante e Scarlatti, dove non solo si impedisce il passaggio ai pedoni ma si rovina anche la pavimentazione degli stessi marciapiedi che in qualche via sono in condizioni critiche. Pur di non fare nemmeno due passi a piedi si lascia l’auto dove si ritiene e non importa se è in mezzo alla strada, sulle strisce pedonali e appunto sui marciapiedi. Proprio nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale hanno multato diversi automobilisti che in via Marconi avevano lasciato l’auto in sosta dove non consentito. ( g.da. )

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