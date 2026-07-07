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Selargius.
08 luglio 2026 alle 01:40

Sospetto omicidio: i Ris a caccia di tracce di sangue 

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Un’ora alla ricerca di qualche elemento, indizio o magari prova che possa confermare o confutare l’ipotesi investigativa iniziale: che, cioè, sia stato Mariano Pinna, 87 anni, a uccidere Florina Florea, la 66enne di origini romene volata giù il 14 aprile dal palazzo in cui viveva, in via Logudoro a Is Corrias, assieme al pensionato.

I Ris dei carabinieri sono rientrati nell’appartamento ieri mattina assieme alla pm Rita Cariello, titolare delle indagini per omicidio volontario a carico dell’anziano, e hanno eseguito una serie di accertamenti tecnici irripetibili necessari nell’economia dell’inchiesta. Gli esperti, con indosso una tuta che non compromettesse lo stato dei luoghi, hanno scattato innumerevoli foto presumibilmente dopo aver utilizzato il luminol, utile a mettere in evidenza eventuali tracce di sangue. Se siano state trovate, o se sia emerso altro, non è stato detto.

Il cadavere era stato trovato a terra nel parcheggio della palazzina, nella casa erano state individuate tracce di sangue. L’autopsia non aveva evidenziato segni di violenza diversi rispetto alle lesioni riconducibili alla caduta. Alcuni testimoni hanno riferito di urla della donna prima della caduta, frasi pronunciate forse nella sua lingua madre perché (pare) stava parlando con un familiare in Romania. Il pensionato, difeso dall’avvocato Carlo Monaldi (che si avvale anche dell’aiuto del criminologo Antonello Marras), ha sempre negato qualsiasi aggressione o responsabilità, ma i sospetti degli inquirenti restano. La tesi è che ci sia stata una lite e che l’uomo abbia colpito la donna prima della caduta. Ieri sarebbero anche stati trovati alcuni bottoni, forse del pigiama che la donna indossava al momento della morte. Intanto l’immobile resta sotto sequestro.

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