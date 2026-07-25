Sfilano a Norbello i migliori atleti e le società 

Come ogni anno, il comitato regionale della Fitet, la federazione tennistavolo, ha premiato atleti, atlete e società che si sono distinte nella stagione in corso. A Norbello, a fare gli onori di casa, c’era il presidente regionale Simone Carrucciu, con la vicepresidente del Coni Stefania Soro e il presidente sardo del Comitato Paralimpico, Claudio Secci.

Numerosi premi assegnati dopo un’altra stagione che ha regalato vittorie e soddisfazioni alle società sarde ed agli atleti che giocano nell’isola. Come i quattordici titoli italiani, assoluti, di categoria e giovanili, alla Supercoppa della Marcozzi, alla finale europea del Quattro Mori, quattro squadre nei playoff e una finalista scudetto, il TT Sassari femminile. Riconoscimenti per il Muravera, prima società in Italia per risultati assoluti e giovanili. ( m.c. )

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