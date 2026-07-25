Sessanta parcheggi vicino al Tribunale, via ai lavori 

Il costone adiacente viale Europa è stato sbancato. L’impresa esecutrice procede con celerità nell’intervento di riqualificazione dell’ex deposito Arst di via Marconi, un lavoro utile a far lievitare la superficie dell’area, destinata a ospitare nuovi parcheggi. «Abbiamo ricavato tra i 50 e i 60 parcheggi. Numeri che permettono di risolvere la criticità storica dell’area», ha detto Renato Pilia, assessore alla Programmazione della Giunta di Davide Burchi, illustrando la progressione dell’opera, un progetto in capo all’Unione dei Comuni d’Ogliastra che, di recente, ha applicato l’avanzo delle economie. Una volta conclusa la costruzione del muraglione (i getti di calcestruzzo sono già cominciati) si passerà alla posa dei nuovi punti luce. Dopodiché l’area potrà accogliere i mezzi, risolvendo così la cronica criticità dei parcheggi in pieno centro.

Un intervento pianificato per restituire alla comunità un’area più moderna e funzionale che è rimasta a lungo inutilizzata, dopo che l’Arst trasferirà il centro nel quartiere generale che sorgerà tra i Geometri e l’Artistico. Sempre sul fronte dell’emergenza parcheggi, il Comune ha conferito un incarico professionale per realizzare una nuova area di sosta a valle della camera mortuaria, all’altezza delle aiuole spartitraffico, così da soddisfare il fabbisogno dell’utenza ospedaliera. Ogni giorno si creano lunghe file di auto in sosta lungo la bretella che conduce alla circonvallazione. (ro. se.)

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