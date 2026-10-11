Sessanta nuovi loculi “di riserva” nel cimitero comunale 

È stato completato l’intervento per la costruzione di sessanta nuovi loculi, più sessanta nicchie nel cimitero comunale di via Marconi. Le sepolture sono state realizzate nello spazio tra la parte nuova e la parte vecchia, in prossimità della cosiddetta rotatoria dove si trovano altri loculi.Prendono il posto della vecchia costruzione dove erano stati realizzati loculi di alluminio, poi dimessi perché si surriscaldavano con conseguenze pesanti. L’intenzione è di assegnare la quarta fila di questa nuova costruzione ai cittadini in condizioni di indigenza, mentre gli altri resterebbero come riserva in caso di ritardi nella costruzione delle sepolture nella parte nuova. Saranno quindi solo ed esclusivamente loculi di urgenza per evitare che qualche salma possa restare in camera mortuaria qualora non ci fossero sepolture disponibili. Chi sceglierà di usufruire di questi loculi dovrà adeguarsi alle regole del camposanto per la scelta della lapide. Avranno poi una doppia funzione: sepoltura lunga a trent’anni o come accadeva alle sepolture a terra, per dieci anni. I loculi saranno dotati di sistema di areazione e l’interno sarà in pvc particolare sigillato per evitare qualunque tipo di problema come accaduto con i loculi in alluminio. ( g.da. )

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