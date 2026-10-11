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Sassari.
12 ottobre 2026 alle 01:49

Travolto da una moto sulle strisce e ucciso 

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Sassari. Investito da una moto sulle strisce pedonali. Ha perso la vita così, ieri dopo le 21 in via Rockefeller, Massimo Oggiano, 54enne sassarese. L'uomo stava attraversando la strada poco prima della seda dell'Inps quando è stato colpito in pieno e trascinato dalla Suzuki 650 per 20 metri. L'impatto è stato violentissimo: il motociclista, dopo aver travolto la vittima, è caduto. Alcuni residenti della zona l’avrebbero visto rialzarsi e avvicinarsi al corpo: «Si è messo le mani nei capelli, ha gridato e poi è fuggito», riferiscono. In realtà si è fermato circa cento metri dopo, in via Principessa Mafalda di Savoia per poi presentarsi al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata, dove è stato rintracciato dalle forze dell’ordine.

Forse Oggiano è morto sul colpo: quando in via Rockefeller sono arrivati i mezzi del 118, si è potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco e la polizia locale, titolare delle indagini, oltre che i parenti della vittima, tra cui le sorelle, con cui viveva.

Grande il cordoglio nel quartiere Rizzeddu-Monserrato: «Abitava in via Parigi e ogni sera faceva quella strada per tornare a casa», racconta un conoscente.

La tragedia rilancia l'allarme sulla sicurezza della viabilità nel quartiere: «Qui tutti vanno troppo veloci e si vede molto poco», lamentano i residenti. Appena dieci giorni fa, poco più avanti, un altro investimento, per fortuna senza conseguenze, ai danni di due bambine poco più avanti. Anche in quel caso l'investitore non si era fermato.

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