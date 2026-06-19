«Senza medici e assistenza, ora basta» 

Dal 31 luglio 2025 manca il medico di base, l'Ascot per ora è chiuso e questo fine settimana non sarà attivo nemmeno il servizio di guardia medica. A Uras i cittadini sono senza cure e disperati.

La battaglia

Il Comitato Unisal, nato pochi giorni fa proprio per affrontare l'emergenza sanitaria che ha colpito il paese del Terralbese, scende in campo con due azioni immediate: una raccolta firme nelle attività commerciali dove ieri sono stati distribuiti i fogli e una riunione operativa prevista oggi tra i rappresentanti del comitato e chi ha aderito. «L'obiettivo - spiegano Laura Dessì e Elena Caddeo, fondatrici del comitato - sarà strutturare al meglio i prossimi passi e definire la strategia da attuare».

La nota

Iniziative che il Comitato ieri ha annunciato con una lettera di denuncia all'assessorato regionale alla Sanità, ai vertici dell'Asl 5, al Distretto di Ales-Terralba, al prefetto di Oristano e al commissario straordinario del Comune di Uras. «Chiediamo un tavolo di confronto urgente e il ripristino immediato dei servizi minimi essenziali e, in mancanza di risposte, la comunità è pronta a manifestazioni di protesta permanenti e ad azioni legali - spiegano Dessì e Caddeo - Non parliamo di numeri ma di anziani, malati cronici e soggetti fragili lasciati al proprio destino. La documentazione verrà poi inviata alla direzione dell’Asl».

L’Asl

Si è parlato anche del caso di Uras al poliambulatorio di Ales, durante un incontro promosso dall’Asl 5. «Sul servizio di guardia medica è noto che alcuni punti abbiano una percentuale elevata di turni scoperti legata all’indisponibilità medici, penso in particolare a Uras – ha affermato la direttrice generale, Grazia Cattina – A questo proposito, ribadiamo l’importanza di ricorrere al numero unico 116 117 per conoscere il punto di guardia medica attivo più vicino». La manager dell’Asl 5 ha anche annunciato lo spostamento del servizi sanitari nella nuova struttura in via Marconi. «Ben vengano i locali ristrutturati ma la guarda medica non è attiva e il medico dell'Ascot non sarà presente fino a fine mese, così si legge nel sito dell’Asl - precisano Caddeo e Dessì - Di che cosa stiamo parlando?».

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