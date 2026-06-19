«Senza infermieri reparto al collasso» 

«La Pneumologia del Santissima Trinità è al collasso a causa della carenza cronica di infermieri e operatori sociosanitari. Il personale cerca di mantenere alti i livelli dell’assistenza, ma la situazione mette a rischio il lavoro. È inaccettabile, la Regione deve al più presto avviare le assunzioni». Lo denunciano Priamo Foddis e Massimo Marceddu, segretario generale e segretario organizzativo regionale della Uil Fp. I sindacalisti ricordano che la Pneumologia del Santissima è una delle uniche due strutture ospedaliere regionali con degenze per pazienti acuti, cronici e di semintensiva. «È una struttura di altissima complessità clinica con 28 posti letto accreditati e tassi di occupazione massimi. A causa della carenza di personale infermieristico e Oss, il direttore della Struttura ha chiesto un immediato potenziamento o una riduzione dei posti letto, per garantire il servizio con i giusti standard di qualità e sicurezza». Se il problema non dovesse essere risolto, la Uil Fp annuncia di essere pronta alla protesta.

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