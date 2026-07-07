Santa Gilla, un passo avanti verso il contratto di laguna 

Un “Contratto di Laguna” per la valorizzazione di Santa Gilla. Il Consiglio comunale dice sì (all’unanimità) al documento di intenti che rappresenta un passo decisivo per la realizzazione di un’intesa volta a promuovere tutto il compendio lagunare. «Nel passato, la gestione della laguna è stata affidata a numerosi enti e soggetti con competenze diverse. Questa frammentazione ha portato a interventi non coordinati, a volte a “nessun intervento”, e a una scarsa efficacia delle azioni di tutela e valorizzazione», dice Andrea Scano, presidente della commissione Urbanistica. «Il Contratto di Laguna vuole dare risposta a tutte queste criticità». Adesso, con il documento di intenti l’obiettivo è per tutti gli enti partecipare attivamente al processo, mettendo a disposizione risorse, orientando le proprie politiche agli obiettivi comuni. «I temi principali del documento sono la gestione integrata e sostenibile del compendio lagunare, con la costruzione di un contratto di laguna per mezzo di un percorso partecipativo», dice ancora Scano. «Occorre ricordare che oggi le lagune sono habitat “straordinari” ma anche “straordinariamente fragili”. Credo che debbano essere tenuti in considerazione almeno quattro aspetti: quello produttivo, quello sociale, quello legato alla fruibilità e quello naturalistico», aggiunge.

«Sono felice che riparta dopo due anni il processo partecipativo per la valorizzazione della Laguna di Santa Gilla», dice Roberto Mura, Alleanza Sardegna. «Un processo a cui ho tenuto tantissimo da subito: spero che continui tenendo insieme tutela ambientale e valorizzazione delle attività produttive presenti nella Laguna riconoscendo il ruolo fondamentale dei pescatori e del consorzio Ittico».

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